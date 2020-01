Biathlon, la Francia spezza il dominio della Norvegia e si impone nella staffetta di Ruhpolding! Austria a podio, Italia lontana (Di sabato 18 gennaio 2020) nella staffetta maschile di Biathlon a Ruhpolding, sede della quinta tappa della Coppa del mondo 2019/2020, la Francia domina dal primo all’ultimo metro interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive nel format tra uomini e donne della Norvegia, I transalpini sono partiti in maniera perfetta già con il lancio di Emilien Jacquelin, non hanno mai dovuto guardarsi indietro e sono riusciti a costruire un buon buco grazie a Martin Fourcade, che ha facilitato il compito di Simon Desthieux e Quentin Fillon Maillet. I quattro frazionisti norvegesi alla fine pagano 1’12” dopo una prova complicatasi fin dall’inizio per via di qualche ricarica di troppo, dieci rispetto alle sei dei vincitori. In terza posizione un altro ritorno eccellente, l’Austria, che al termine della migliore prova di stagione (solamente quattro ricariche totali) ritrova il podio dopo ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Francia subito avanti la Norvegia insegue Hofer sbagli… - TeoMatt89 : Che cecchini sono i cinesi?!? 20/20 dopo i primi due staffettisti! Intanto la Francia, con uno splendido Fourcade,… -