Biathlon in tv oggi, staffetta maschile Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza (Di sabato 18 gennaio 2020) A Ruhpolding (Germania) continua anche oggi spedita la stagione della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon. Il programma della giornata odierna prevede una sola competizione, la staffetta maschile che scatterà alle 14:15. La Norvegia ha vinto tutte e sette le staffette monosesso disputate finora in stagione (quattro femminili e tre maschili) ma l’impressione è che oggi si possa assistere finalmente ad una vera battaglia tra titani. La Francia si presenterà infatti al via con i primi tre della classifica generale attuale, un fatto davvero raro che li rende a tutti gli effetti i grandi favoriti. Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux e Quentin Fillon Maillet saranno in corsa per cercare di spezzare il dominio norvegese, che ancora per questo weekend sarà priva del vincitore dell’ultima sfera di cristallo Johannes Bø e si affideranno dunque ad un quartetto ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Biathlon in tv oggi staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio programma pettorali di partenza -… - Romana40 : RT @OA_Sport: Biathlon in tv oggi, staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza - OA_Sport : Biathlon in tv oggi, staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza -