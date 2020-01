Bettino Craxi: mille socialisti ad Hammamet con Stefania per ricordare il leader (Di sabato 18 gennaio 2020) Personalità di tutti i settori, il comitato d’onore ben visibile sul sito fondazioneCraxi.org è un elenco impressionante, militanti politici vecchi e nuovi non solo socialisti e gente comune sono venuti a testimoniare la loro solidarietà e poco importa se qualcuno lo fa in ritardo Leggi la notizia su firenzepost

berlusconi : Bettino Craxi è stato uno dei pochissimi politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Uno… - Capezzone : Su @atlanticomag il grande @Italians4Brexit su #Craxi. Purtroppo quella conferenza dell’85 e quella linea ultraeuro… - msgelmini : A vent’anni dalla morte di Bettino #Craxi, la città di #Milano dedichi uno spazio alla sua memoria. Lo dobbiamo a… -