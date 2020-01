Betis-Real Sociedad, Liga: news, pronostico e formazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Betis – Real Sociedad domenica ore 14:00 Nel weekend scorso sia il Betis che la Real Sociedad hanno giocato in trasferta nel secondo turno di Coppa del Re. È stato un impegno piuttosto agevole per entrambe, in cui gli allenatori hanno peraltro potuto compiere qualche scelta di parziale turnover. La Real Sociedad ha battuto 4-0 il Ceuta, squadra di quarta categoria dell’omonima enclave spagnola situata nella punta settentrionale del Marocco. Il Betis ne ha segnato soltanto uno in meno alla squadra basca del Portugalete, che gioca pure in quarta categoria. Queste prime settimane di gennaio sono anche servite al Betis per cercare di sistemare qualche problema di disponibilità a centrocampo. Dopo Carles Aleñá in prestito dal Barcellona è arrivato a titolo definitivo dal Club America, vincitore dello scorso campionato messicano, il centrocampista argentino Guido ... Leggi la notizia su ilveggente

infobetting : Real Betis-Real Sociedad: formazioni, quote, pronostici. Emozioni al Benito - p_scodeller : @Gauls91 @PabloVH_14 Poi parlasse un tifoso del Real lo capirei ma uno del Betis...del Betis dico! - iansomerhldwr : RT @MessiLeoBrasil: Torcida do Real Betis catando: MESSI MESSI MESSI MESSI MESSI MESSI MESSI... -