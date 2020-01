Berlusconi: “Craxi grande statista, Italia ingrata” (Di sabato 18 gennaio 2020) Silvio Berlusconi, a vent’anni dalla morte di Bettino Craxi, dedica una lettera alla figlia Stefania in cui ricorda e elogia il leader socialista. ROMA – Vent’anni fa moriva a Hammamet, in Tunisia, Bettino Craxi. E Silvio Berlusconi, con una lettera inviata alla figlia Stefania, ha ricordato l’ex leader socialista. Berlusconi: “Craxi statista” “Bettino Craxi è stato uno dei pochissimi uomini politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Oltre a lui, forse solo De Gasperi ne ha diritto. Il suo Paese con lui è stato ingrato. Mi auguro che questo ventennale sia finalmente l’occasione per restituirgli il posto che gli spetta nella memoria degli Italiani“. Lo scrive Silvio Berlusconi nella lettera a Stefania Craxi. “Pagato prezzo altissimo” “Bettino Craxi ha pagato un caro ... Leggi la notizia su newsmondo

berlusconi : Bettino Craxi è stato uno dei pochissimi politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Uno… - mante : Mi pare di capire che è in corso un tentativo di riabilitazione di Bettino Craxi. Al prossimo giro verrà fuori che… - berlusconi : ???? Bettino Craxi era capace di una lealtà personale disarmante. ???? Con De Gasperi, fu l’unico politico italiano a m… -