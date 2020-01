Beautiful anticipazioni Usa: Zoe cerca la complicità di Steffy (Di sabato 18 gennaio 2020) Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che il ritorno di Zoe alla Forrester Creations avrà ripercussioni sia per Thomas che per Hope. La ragazza infatti potrebbe rivelare qualcosa sul segreto di Phoebe, ancora all’oscuro di tutti. Nel frattempo, Ridge e Brooke proveranno a risolvere i loro problemi, dandosi una possibilità per il loro matrimonio. L’intromissione di Taylor e le manipolazioni di Thomas non sembrano aver scalfito il loro amore. anticipazioni Beautiful: Zoe e Steffy complici Gli spoiler delle puntate americane della soap in onda in Usa sulla CBC e che vedremo su Canale 5 tra diverse settimane, svelano che Zoe finirà con il confessare la verità a Steffy sulla reale identità di Phoebe. Spaventata dall’idea di perdere la bimba, la giovane Forrester pregherà la modella di mantenere il segreto. Per dimostrarle la sua totale fiducia, Steffy riassumerà ... Leggi la notizia su kontrokultura

