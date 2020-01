Beautiful anticipazioni 19-25 gennaio: Reese teme per sua figlia Zoe (Di sabato 18 gennaio 2020) Interessanti le puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020. Steffy ha visto la piccola Phoebe e se ne è innamorata, dicendo di sentire per lei un forte istinto materno. Hope continua a soffrire non riuscendo a superare il lutto di Beth, nonostante Liam le stia accanto giorno e notte. L’unica cosa che sembra darle conforto è la foto della sua piccola, un’ecografia che stringe a sé continuamente. Come procederanno le vicende della soap nelle puntate della prossima settimana? anticipazioni Beautiful dal 19 al 25 gennaio: la gioia di Steffy Nelle puntate della soap punta di diamante in onda su Canale 5, Reese e Flo continueranno a discutere. I due avranno idee diverse in merito al baby swap, ma ormai non possono più tornare indietro. Il medico dirà alla donna di essere stato costretto ad agire in quel modo per salvare sua ... Leggi la notizia su kontrokultura

