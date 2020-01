Basket. Gevi Napoli, domani c’è Trapani al PalaBarbuto (Di sabato 18 gennaio 2020) domani alle ore 18 la Gevi Napoli ospiterà la 2B Control Trapani, attualmente a quota 20 punti in graduatoria. Sacripanti: “Uniti per i nostri obiettivi”. La Gevi Napoli torna in campo al PalaBarbuto: domani alle ore 18 gli azzurri ospiteranno la 2B Control Trapani, attualmente a quota 20 punti in graduatoria. All’andata Napoli si impose al PalaConad 75-83. Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “domani abbiamo una partita molto importante contro Trapani, una squadra reduce da cinque vittorie consecutive. Grazie all’innesto di Palermo hanno raggiunto un ottimo equilibrio e per questo sarà una partita molto difficile per noi. All’andata abbiamo vinto giocando una delle nostre migliori gare. Ci vorrà grande dedizione e dovremmo essere bravi a sfruttare il fattore campo. Abbiamo aggiunto Iannuzzi anche se con ... Leggi la notizia su 2anews

