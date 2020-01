Barcellona-Granada, Liga: news, pronostico e formazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Barcellona – Granada domenica ore 21:00 Da ormai diversi anni il Barcellona non ha praticamente alcuna difficoltà a vincere le partite in casa, quale che sia l’avversario. Ernesto Valverde, esonerato lunedì scorso, ha lasciato la squadra dopo 68 vittorie su 69 giocate al Camp Nou, tra campionato, Champions League e Coppa del Re. A prendere il suo posto è stato Quique Setién, allenatore dell’unica squadra capace di battere il Barcellona al Camp Nou durante la gestione Valverde: il Betis, a novembre del 2018. A decidere la sorte di Valverde, concordano gli osservatori, è stata la sconfitta in Arabia Saudita contro l’Atletico Madrid nella semifinale della Supercoppa del Re. Dopo essersi trovato meritatamente in vantaggio per 2-1 il Barcellona ha affrontato con imperdonabile leggerezza l’ultimo quarto d’ora della partita, finita poi 3-2 per ... Leggi la notizia su ilveggente

Calciodiretta24 : Diretta Barcellona – Granada: risultato in tempo reale, tabellino - Fantacalciok : Diretta Barcellona – Granada: risultato in tempo reale, tabellino - GIGUG1N : @Milanistifurios barcellona, granada e per la terza sto vedendo -