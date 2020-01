Barack Obama alla moglie Michelle: «Sei la mia star» (Di sabato 18 gennaio 2020) Barack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliHa compiuto 56 anni il 17 gennaio, Michelle Obama, e gli auguri del marito Barack sono arrivati anche via social, con una dedica speciale: «In ogni scena, sei la mia star. Tanti auguri, baby!», ha scritto l’ex Presidente degli Stati Uniti pubblicando su Instagram un collage di quattro foto in bianco e nero, di quelle che tutti gli innamorati almeno una volta nella vita hanno scattato nelle cabine per fototessere. Affiatati, divertenti, mai una nota stonata, Michelle e ... Leggi la notizia su vanityfair

