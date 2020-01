Bar Refaeli ha partorito, dal marito Adi Ezra ha avuto tre figli in tre anni e mezzo (Di sabato 18 gennaio 2020) La super top model Bar Refaeli ha dato alla luce il suo terzo figlio, il primo maschietto dopo le piccole Liv ed Elle. “Questo è il vero glam. Tre figli in tre anni e mezzo” ha scritto la modella israeliana su Instagram in un posto in cui ha annunciato l’arrivo del terzo figlio nato dal matrimonio con il marito Adi Ezra, imprenditore milionario nipote del fondatore di Neto Group. Leggi la notizia su fanpage

