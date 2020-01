Ballando con le stelle, nuova edizione: Milly Carlucci vuole Arisa (Di sabato 18 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Arisa (il Barboncino) eliminata: Milly Carlucci la invita a Ballando con le stelle 2020 Si è conclusa con l’eliminazione del Barboncino (Arisa) la seconda puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai1 ieri sera, venerdì 17 gennaio 2020. E come scritto dal sempre informato TvBlog, che ha pubblicato un video girato proprio sul palco de Il cantante mascherato subito dopo l’eliminazione del Barboncino, Milly Carlucci vorrebbe Arisa nel cast di Ballando con le stelle 2020, che partirà alla fine di marzo. Se la cosa andasse in porto, la cantante si ritroverebbe a lavorare di nuovo con Milly Carlucci, dopo la sua breve (visto che è durata solo due puntate) ma molto apprezzata partecipazione a Il cantante mascherato. Arisa a Ballando con le stelle 2020? La risposta a Milly Carlucci: “Se ce la faccio…” Nel ... Leggi la notizia su lanostratv

