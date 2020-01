Avete mai visto Vittoria di Savoia? Ecco chi è la figlia di Emanuele Filiberto [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Avete mai visto Vittoria di Savoia? Ecco chi è la figlia di Emanuele Filiberto da poco designata come erede della casa reale d’Italia. Vittorio Emanuele cambia la successione al trono dei Savoia Recentemente Vittorio Emanuele, padre di Emanuele Filiberto, ha cambiato le disposizioni che regolano l’eredità del casato dei Savoia. In particolare ha eliminato la legge salica, che precludeva il “trono” ed, in generale, l’eredità alle donne della Famiglia. Una legge che faceva parte di tutte le famiglie reali europee, che a poco a poco la hanno eliminata, in virtù della parità di genere. La decisione presa tra le mura di casa Savoia, dunque, ha attirato complimenti da parte delle altre case regnanti, ma anche critiche e curiosità. Secondo la modifica alla legge salica, dunque, erede diventa Vittoria di Savoia, la figlia primogenita di Emanuele Filiberto. Curiosi ... Leggi la notizia su velvetgossip

