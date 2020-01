Avete mai visto l’ex marito di Eva Grimaldi? Ecco chi è Fabrizio [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Classe 1961 Milva Perinoni in arte Eva Grimaldi è stata, tra gli anni ’80 e ’90 una sex-symbol del cinema italiano. Dal 2010 è legata sentimentalmente all’attivista e politica Imma Battaglia, con cui si è unita civilmente nel 2019, ma prima di lei, Eva è stata sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso. Chi è Fabrizio Ambroso, l’ex marito di Eva Grimaldi FOTO Fabrizio Ambroso nasce nel 1968 a Verona, di lui si hanno davvero pochissime informazioni, sappiamo che negli anni si è specializzato nell’imprenditoria, occupandosi di importazione ed esportazione di arredamenti, lavorando tra la sua città natia e il bresciano. Fabrizio è stato al centro della cronaca rosa per il suo matrimonio con Eva Grimaldi; i due si sono sposati nel 2006, dopo soli 3 mesi dal loro fidanzamento ufficiale. Il loro matrimonio però, si è interrotto nel 2013, per incompatibilità di carattere. ... Leggi la notizia su velvetgossip

