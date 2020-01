Autogol Locatelli, che pasticcio del centrocampista: se la mette dentro da solo [VIDEO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Autogol Locatelli – Si è da poco sbloccato il secondo anticipo della 20ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Torino. Ci ha pensato il centrocampista neroverde. Sì, ma per il Torino. Movimento goffo di Locatelli che, su un tiro di Rincon, si ritrova con il pallone addosso e riesce a metterlo dentro da solo. pasticcio per l’ex mediano del Milan, la sua squadra adesso è sotto. In basso il VIDEO. #Adani: Locatelli oggi giocherebbe in qualsiasi squadra d’Europa #Locatelli: pic.twitter.com/7rnXOgzblP — MarcoKappa (@MarcoKappa11) January 18, 2020 Ivan Zamorano, dall’1+8 a produttore di vino: è padrino di una bambina d’eccezione La parabola discendente di Paim, da erede di Cristiano Ronaldo al rischio galera: storia di un talento sprecatoL'articolo Autogol Locatelli, che pasticcio del centrocampista: se la mette dentro da solo VIDEO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

TiagoFe32526044 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo-Torino, per la Lega è autogol di Locatelli - SSportNetwork : #SaturdayFever #SerieA #SassuoloTorino 1-0 #primotempo Decide fin qui l'autogol di #Locatelli su conclusione di #Rincon. -