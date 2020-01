Atterraggio di emergenza per il volo Olbia-Roma: fumo in cabina (Di sabato 18 gennaio 2020) Attimi di paura per i passeggeri del volo IG 1113 partito da Olbia e diretto a Roma: il fumo ha improvvisamente invaso la cabina e ha costretto il pilota ad effettuare un Atterraggio di emergenza. L’hostess di bordo ha invitato i passeggeri a tenere “la testa abbassata” e a cercare “di non respirare il fumo”. Tuttavia, nell’incidente un bambino ha accusato un malore. Leggi la notizia su notizie

