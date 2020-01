Atletica, Claudio Stecchi vola a 5.73 a Bordeaux. Primato stagionale per l’azzurro (Di domenica 19 gennaio 2020) Prosegue il percorso positivo e di crescita di Claudio Stecchi. L’asistita italiano, reduce dall’ottimo risultato nella prima tappa del Perche Elite Tour dove ha raggiunto quota 5.72 a Orléans, si è ripetuto nel secondo round francese a Bordeaux, migliorando di un centimetro il proprio Primato stagionale. Grazie alla quota di 5.73, Stecchi ha concluso la sua prova in terza posizione, preceduto dal primatista del mondo Renaud Lavillenie (5.80) e del fratello Valentin Lavillenie (5.73). L’allievo di Giuseppe Gibilisco ha superato la quota citata al terzo tentativo, dopo aver centrato l’obiettivo al primo assalto a 5.53 e al secondo a 5.63. Come accaduto nella citata gara a Orléans, a 5.80 la corsa dell’azzurro si è arrestata, quota con la quale avrebbe eguagliato il Primato personale e ottenuto lo standard d’iscrizione alle Olimpiadi di Tokyo. Ci ... Leggi la notizia su oasport

Atletica : Claudio Stecchi vola a 5.72 a Orleans. Ottima prima uscita indoor per l’astista azzurro : Chi ben comincia è alla metà dell’opera? Se lo augura Claudio Stecchi che ha iniziato con il piglio giusto la sua annata. Nel primo meeting indoor a cui l’astista azzurro ha preso parte, per la precisione al primo round del Perche Elite Tour a Orleans, in Francia, la quota raggiunta è stata notevole, ovvero 5.72 . Una misura che è valsa il secondo posto finale al fiorentino, allenato da Giuseppe Gibilisco. Una prestazione convincente ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Voglio battere il Record Italiano indoor di Gibilisco” : Torna in gara Claudio Stecchi, miglior atleta Italiano per quanto riguarda il salto con l’asta. Il 28enne nativo di Bagno a Ripoli sabato 11 gennaio sarà in pedana ad Orleans, per il debutto di questo 2020 nella tappa inaugurale del Perche Elite Tour. L’obiettivo è ovviamente quello di arrivare al top per il primo grande appuntamento stagionale: i Mondiali indoor di Nanchino (13-15 marzo). Le parole dell’azzurro alla FIDAL: ...

