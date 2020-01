Athletic Bilbao-Celta Vigo, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Athletic Bilbao – Celta Vigo domenica ore 18:30 L’Athletic Bilbao, ottavo in classifica, non vince una partita in campionato dal primo dicembre scorso, quando al San Mamés batté per 2-0 il Granada. Da allora, subita la sconfitta per 3-2 in casa del Betis, ha ottenuto tre pareggi consecutivi, incluso quello in trasferta contro il Siviglia (1-1) al rientro dalla sosta natalizia. La squadra allenata da Gaizka Garitano ha approfittato della partita del secondo turno di Coppa del Re, nel weekend scorso, per rimandare in campo il centrocampista Iker Muniain. Assente da novembre scorso per un infortunio, Muniain ha giocato nella mezz’ora finale della partita vinta dall’Athletic per 4-0 contro il Sestao. La nuova assenza prevista sarà quella del portiere titolare Unai Simón, che a causa di una parotite acuta rischia di saltare non soltanto questa partita ... Leggi la notizia su ilveggente

sportnotizie24 : Athletic Bilbao-Celta Vigo, le probabili formazioni: le scelte di #Garitano e #Garcia - infobetting : Athletic Bilbao-Celta Vigo: formazioni, quote, pronostici. Leones a secco di - luch0ta : LA JUEGA HASTA EL ATHLETIC BILBAO Y EL BOJOSAURIO NO? HAHAHAHAHAHAHAHA -