Ascolti tv venerdì 17 gennaio: Milly Carlucci supera il GF Vip (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo i dati raccolti sugli Ascolti tv di venerdì 17 gennaio 2020, il programma di Milly Carlucci ha trionfato nuovamente sul Grande Fratelli Vip. Infatti, come avvenuto per gli Ascolti tv del 10 gennaio, la seconda puntata de Il cantante mascherato ha attirato l'attenzione di 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share. Per il GF V, invece, il risultato è di 3.009.000 spettatori coinvolti pari al 17.67% di share. Sugli altri canali, invece, NCIS Los Angeles in onda su Rai 2 ha attirato 1.160.000

