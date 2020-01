Ascolti tv venerdì 17 gennaio 2020: Il cantante mascherato, Il grande fratello Vip (Di sabato 18 gennaio 2020) Ascolti tv venerdì 17 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Scontro tra titani ieri sera: mentre Rai 1 ha puntato al suo show mascherato, Canale 5 ha rilanciato la seconda puntata settimanale di un reality show molto seguito. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 17 gennaio 2020? Ascolti tv 17 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera I DATI USCIRANNO DOPO LE 10 A vincere la battaglia degli Ascolti ieri sera è stato Rai 1, con Il cantante mascherato: la seconda puntata ha visto l’eliminazione del Barboncino, svelando di conseguenza la sua identità. Milly Carlucci è riuscita ad ... Leggi la notizia su tpi

Nicco_D612 : Lunedi, Mercoledi, Venerdi segno che gli ascolti non stanno andando benissimo #GFVip - _hellotetectif : @ToniaPeluso Io non ci voglio davvero credere però dopo quegli ascolti disastrosi di venerdì scorso.... Chissà.....… - Cicero87 : Successo per il grande fratello che, scommetto sarà finito all'alba, venerdì riuscirà a tenere in ascolti contro l'… -