Ascolti TV Social Auditel 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato oscura il GF Vip 4 sui social, Milly Carlucci primo trend con Arisa (Di sabato 18 gennaio 2020) Social Auditel 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato supera 15.000 Tweet con ArisaLa seconda puntata de “Il Cantante Mascherato” ottiene ancora ottimi risultati sui Social. L’hashtag ufficiale #IlCantanteMascherato è primo trend con +15.900 Tweet. Al secondo posto nel trending topic non c’è il GF Vip, ma a sorpresa Propaganda Live. L’hashtag #propagandalive è secondo trend italiano con +4.200 Tweet. (h. 01.00). L’hashtag #GFVIP non appare nel trending topic. Il reality di Canale 5 si fa notare su Twitter con tendenze correlate come: Fernanda +25.900; Mummy +44.800; Lessa +2.000 Tweet. Ascolti TV Social Auditel 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato oscura il GF Vip 4 sui Social, Milly Carlucci primo trend con Arisa Piper Spettacolo Italiano. Leggi la notizia su spettacoloitaliano

Miicsounds : @federicobini_ Il motivo é che ognuno ha i suoi gusti musicali. A me puó non piacere quello che ascolti tu ma non v… - LucaParry85 : @Fabio78official direi di si vedendo il suo social che continuano a crescere e anche gli ascolti penso che vadano bene - VeraPavlovna8 : Seppur profondamente d'accordo con ogni singola parola di @KelleddaMurgia continuo ad interrogarmi: è più funzional… -