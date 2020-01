Ascolti TV Social Auditel 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato oscura il GF Vip 4 sui social, Milly Carlucci primo trend con Arisa (Di sabato 18 gennaio 2020) Social Auditel 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato supera 15.000 Tweet con ArisaLa seconda puntata de “Il Cantante Mascherato” ottiene ancora ottimi risultati sui Social. L’hashtag ufficiale #IlCantanteMascherato è primo trend con +15.900 Tweet. Al secondo posto nel trending topic non c’è il GF Vip, ma a sorpresa Propaganda Live. L’hashtag #propagandalive è secondo trend italiano con +4.200 Tweet. (h. 01.00). L’hashtag #GFVIP tocca la soglia di +40.000 Tweet dopo la mezzanotte. Il reality di Canale 5 si fa notare su Twitter con tendenze correlate come: Fernanda +25.900; Mummy +44.800; Lessa +2.000 Tweet. Ascolti TV Social Auditel 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato oscura il GF Vip 4 sui Social, Milly Carlucci primo trend con Arisa Piper Spettacolo Italiano. spettacoloitaliano

lwtsraconteur : ai grammys comunque per milkare la loro presenza e fare ascolti/like sui social e nonostante gli snub non sono in g… - L_CdM : RT @EndemolShineIT: Ancora ottimi ascolti per @GrandeFratello VIP seguito ieri da 3.111.000 spettatori pari al 18.54% di share (che sale al… - marianomores61 : ?? li ascolti no, il daspo per i social network: è una roba da Unione Sovietica! Quello che si legge nel programma… -