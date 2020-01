Ascolti TV primetime, venerdì 17 gennaio 2020: Il Cantante Mascherato al 19.52%, Grande Fratello Vip 4 al 17.67% (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di venerdì 17 gennaio 2020. Nella serata di ieri, venerdì 17 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share (presentazione di 2 minuti: 4.267.000 – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.08 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.12 alle 1.26: 1.590.000 – 27.28%). Su Rai2 in prima visione l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha interessato 1.160.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Io Sono Vendetta ha intrattenuto 1.671.000 spettatori (7%). Su Rai3 Aspirante Vedovo ha raccolto davanti al video 1.169.000 spettatori pari ad uno ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

