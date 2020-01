Ascolti tv | ' Il Cantante Mascherato' vs ' Grande Fratello Vip' | chi ha vinto la sfida del

Ascolti TV primetime - venerdì 17 gennaio 2020 : Il Cantante Mascherato al 19.52% - Grande Fratello Vip 4 al 17.67% : Gli Ascolti tv primetime di venerdì 17 gennaio 2020. Nella serata di ieri, venerdì 17 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share (presentazione di 2 minuti: 4.267.000 – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.08 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto ...

Ascolti TV | Venerdì 17 gennaio 2020. Il Cantante Mascherato 19.52% (4 mln) - GF VIP 17.67% (3 mln) : Il Cantante Mascherato Nella serata di ieri, Venerdì 17 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la seconda puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share (presentazione di 2 minuti: 4.267.000 – 16.77%; Remix di 3 minuti alle 0.13 dopo il TG1: 1.546.000 – 13.3%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.08 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV primetime - venerdì 10 gennaio 2020 : Il Cantante Mascherato al 20.85% - Il GF Vip in calo al 16.76% : Gli Ascolti tv primetime di giovedì 10 gennaio 2020. Nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.37 alle 0.08 – la prima puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share (presentazione di 2 minuti: 4.848.000 – 18.55%; ll Cantante Mascherato Remix dalle 0.13 alle 0.17: 1.750.000 – 15.26%). Il programma ha ottenuto 12 milioni di contatti. Su Canale 5 – dalle 21.40 ...