Ascolti tv 17 gennaio, Milly vince ancora: il suo Cantante Mascherato batte il GF VIP (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo sfida in questo caldissimo mese di gennaio, almeno per quello che riguarda i dati di ascolto! Anche questo venerdì si sfidano Il Cantante Mascherato, il programma rivelazione di Rai 1 e il Grande Fratello VIP ( di cui il pubblico di Canale 5 sta facendo davvero indigestione). A vincere la gara degli Ascolti il 17 gennaio 2020 è il programma di Rai 1 che batte il Grande Fratello VIP ( che tra l’altro torna anche lunedì sera una vera e propria sovraesposizione che non fa di certo bene al reality). Ascolti TV DEL 17 gennaio 2020: SECONDA SFIDA TRA IL Cantante Mascherato E IL GF VIP 4 La scorsa settimana la vittoria è andata a Rai 1 che con oltre 4 milioni di spettatori batteva senza il minimo sforzo la concorrenza. Ecco i dati del 17 gennaio 2020 Va detto che a parte la vittoria, i numeri che si ottengono non sono quelli di uno show evento. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

