Ascolti Rare di Selena Gomez e poi muori leggero recensione

Rare di Selena Gomez è arrivato e ci ha restituito una cantante tanto giovane e tanto saggia. Lo abbiamo imparato da quando nel 2017 abbiamo saputo del suo trapianto renale da lei stessa, un intervento reso necessario dal lupus, la malattia che l'aveva portata a cancellare numerose date ed impegni per tutti i disturbi del caso, momenti terribili che si spostavano dall'ansia al vero e proprio dolore fisico. Al suo terzo album da solista, 5 anni dopo Revival (2015) ci ritroviamo con 41 minuti di inediti in cui la resilienza e il self empowerment sono la fonte dalla quale Selena Gomez, classe 1992 e tanta ispirazione, attinge per insegnarci che tutto può cambiare e che possiamo ancora salvarci dai problemi che sembrano trascinarci nell'abisso e dalle relazioni tossiche. Lo fa con canzoni fresche, panoramiche pop e dance e una ballata, quella Lose You To Love Me che è un canto

