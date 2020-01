Anticipazioni Un Posto al Sole trame dal 20 al 24 Gennaio 2020: ecco cosa accadrà (Di sabato 18 gennaio 2020) Vi sveliamo le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 Gennaio 2020. L’appuntamento con la soap è sempre alle 20.45 su Rai Tre! Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 20 al 24 Gennaio: ecco cosa accadrà: Dopo lo scontro con Sebastiano e Fabrizio, Marina entra in una crisi profonda che avrà ripercussioni sul lavoro. Roberto è preoccupato e cerca di capire cosa sia successo. Giulia teme di aver offeso Marcello e si sfoga con Ornella. Mentre Otello trova un rifugio lontano dal palazzo, Silvia e Rossella decidono di intervenire nella crisi tra l’ex vigile e Teresa. Deciso a dimostrare a Marina i propri sentimenti, Fabrizio prenderà una clamorosa decisione. Invece, mentre Angela e Franco continuano a litigare in merito all’opportunità di affiancare a Bianca un insegnante privato, Giulia inizia a preoccuparsi per il ... Leggi la notizia su velvetgossip

