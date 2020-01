Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate dal 19 al 25 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempesta d’amore Anticipazioni, puntate prossima settimana: Denise in pericolo I piani di Annabelle a Tempesta d’amore non andranno come sperato nelle puntate della prossima settimana della soap. Il tentativo di dividere Denise da Christoph fallirà, ma la restauratrice inizierà a temere per la sua attività. Dopo il furto infatti si ritroverà senza lavoro. Paul cercherà di distrarla nelle puntate dal 19 al 25 gennaio di Tempesta d’amore coinvolgendola nell’organizzazione del ballo per la festa di paese. Annabelle però tramerà contro la sorella. Il giorno della festa la Sullivan metterà del veleno nel bicchiere di Denise per ucciderla. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, per uno strano scherzo del destino il destinatario del calice avvelenato sarà un altro. Annabelle disperata cercherà di capire chi ha bevuto il veleno per dargli ... Leggi la notizia su lanostratv

