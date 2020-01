Anticipazioni Beautiful, prossima settimana: puntate 20-26 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Beautiful, Anticipazioni prossima settimana: Hope stringe tra le braccia Beth Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale5. I colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni di Beautiful della prossima settimana svelano che Hope stringerà tra le braccia Phoebe senza sapere che, in realtà, è sua figlia Beth. Carter è perplesso perché il certificato di nascita della figlia adottiva di Steffy non è stato emesso. Taylor chiarisce che Reese si è occupato anche della parte burocratica. Flo è molto preoccupata: scopre che Beth è stata adottata alla cifra di 250 mila dollari e che Reese si è servito di un falso avvocato. Un giorno per entrambi potrebbero aprirsi le porte del carcere. Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam dirà a Hope dell’adozione di Phoebe. La Logan apprezza il nobile gesto di Steffy che con l’adozione di questa bambina vuole tenere in vita la memoria della ... Leggi la notizia su lanostratv

