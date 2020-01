Anomali SMS “Vota Lega” in Emilia Romagna: segnalazione al Garante della Privacy da Cathy La Torre (Di sabato 18 gennaio 2020) Arriva una denuncia via social abbastanza importante da parte di Cathy La Torre, personaggio di spicco della causa “Odiare Ti Costa”, in riferimento ad alcuni SMS che si stanno diffondendo in Emilia Romagna dal mittente “Vota Lega”. Nello specifico, si tratta di un episodio che alimenta le polemiche in questa regione, dopo i fatti di Bibbiano che abbiamo portato alla vostra attenzione questa mattina, in vista della delicata tornata elettorale in programma il prossimo 26 gennaio. Cosa dice l’SMS “Vota Lega” oggi 18 gennaio Cosa dice l’SMS “Vota Lega”? In realtà informa il destinatario sulla chiusura della campagna elettorale a Maranello,i invitando tutti a votare il Carroccio tra poco più di una settimana. Il presidente ovviamente è Lucia Borgonzoni, mentre la preferenza specifica deve essere destinata a Marchetti Scarano. Non ... Leggi la notizia su bufale

