Amici 19 anticipazioni: Alessia Marcuzzi giurata? L’indiscrezione (Di sabato 18 gennaio 2020) Amici di Maria De Filippi serale: Alessia Marcuzzi in giuria? La news A Marzo, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare il serale di Amici 19. E proprio in queste settimane gli insegnanti del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi stanno decidendo chi tra i ragazzi potrà accedere al serale. Ma non è finita qua perchè il settimanale Vero ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Alessia Marcuzzi possa essere una delle giurate di Amici di Maria De Filippi. Sempre sul magazine si legge: “Sembra che la bionda conduttrice possa essere uno dei nomi di punta del prossimo serale di Amici…” E per Alessia Marcuzzi non sarebbe nemmeno la prima volta che si calerebbe in questo ruolo. Difatti l’anno scorso, nell’ultima puntata del serale di Amici, ha fatto la giurata ... Leggi la notizia su lanostratv

