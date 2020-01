Ambra Angiolini cambia look, i followers: “Sei top” [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Ambra Angiolini ama sperimentare e anche adesso è riuscita perfettamente nel suo adorabile cambio look. La showgirl ha drasticamente rivoluzionato la sua chioma con un vero e netto taglio di capelli. Dopo aver portato per molti mesi la chioma lunga, la Angiolini ha deciso di cambiare look mantenendo il suo colore naturale. Per questo gelido inverno l’attrice è pronta a combattere il freddo senza l’aiuto dei suoi lunghi capelli, ma al contrario ha preferito un rivoluzionario caschetto asimmetrico che le dona un aspetto sbarazzino e fresco. I followers sono letteralmente attratti dal nuovo stile che contagerà di certo molte fan. Dal rumoroso clamore, una domanda sorge spontanea: il look scelto da Ambra Angiolini sarà il nuovo trend della stagione? I followers scatenati Iniziare il nuovo anno con nuovi propositi è un momento simbolico per molti. Ma c’è anche chi ... Leggi la notizia su velvetgossip

