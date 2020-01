All'Italia due medaglie e terzo posto ai Mondiali femminili di volo a vela (Di sabato 18 gennaio 2020) Due Italiane sul tetto del mondo del volo a vela. Ai Mondiali femminili in svolgimento in questi giorni a Lake Keepit, località 400 km a nord di Sydney, in Australia, mondiale che è stato a rischio fino all'ultimo a causa degli incendi che da settimane stanno devastando il Paese, Elena Fergnani ha vinto la medaglia d'oro nella classe Club, mentre Margot Acquaderni si è piazzata al decimo posto in classe 18 metri. Piazzamento che permetterà alla nazionale Italiana guidata da Riky Brigliadori (secondo agli ultimi Europei e miglior pilota Italiano nel circuito) di conquistare il bronzo a squadre. Tra le donne non era mai successo. L'Italia è arrivata davanti a squadroni come la Germania, la stessa Australia e la Polonia, che vantano in queste specialita' un invidiabile palmares (e dietro a Francia e Gran Bretagna, prima e seconda). Trentuno anni di ... Leggi la notizia su agi

