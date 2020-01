Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento (Di sabato 18 gennaio 2020) A partire dal pomeriggio di domenica è previsto in Toscana un rinforzo del vento di Grecale che diventerà vento forte in serata e nella notte tra domenica e lunedì. Per questo, spiega una nota, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interessera’ tutta la regione, ad esclusione della Versilia e della Romagna-Toscana, dalle 13 di domani fino alla mezzanotte di domenica 19 gennaio.L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

