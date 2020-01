Alle 19 diretta con Escape from Tarkov: in fuga dalla Russia nel gioco del momento (Di sabato 18 gennaio 2020) Quando alcuni giorni fa Fortnite e i soliti noti non hanno occupato il primo posto tra i titoli più seguiti su Twitch lo stupore è stato inevitabile per molti. Escape from Tarkov aveva spodestato i giochi più celebro posizionandosi in prima posizione grazie a una fase beta sconosciuta a molti ma in grado di attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di un FPS dall'anima hardcore. Un FPS che tra l'altro vuole anche proporre elementi da RPG e da MMO.Ma che cos'è esattamente Escape from Tarkov e cosa propone a livello di gameplay. Troverete tutte le risposte Alle vostre domande nella nostra live serale in compagnia dei prodi Gianluca Musso e Alberto "Wochinimen" Naso.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

