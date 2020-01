Alla Lega la piazza di Bibbiano a tre giorni dal voto, il questore chiede un passo indietro alle Sardine (Di sabato 18 gennaio 2020) Il questore di Reggio Emilia avrebbe invitato le Sardine a cedere Alla Lega la piazza di Bibbiano, che il movimento aveva “prenotato” il 23 gennaio per un flash mob anti-sovranista, a tre giorni dal voto per le Regionali. Come riporta il Fatto quotidiano, il questore ha chiesto ai responsabili del movimento di cambiare data, in assenza di luoghi alternativi sufficientemente capienti nella cittadina emiliana. Le Sardine avevano chiesto per primi l’uso della piazza, attraverso una richiesta del responsabile locale, Youness Warhou, lo scorso 14 gennaio. Ma il questore ha applicato la regola sugli spazi pubblici in campagna elettorale, che spettano prima ai partiti in corsa per il voto con proprie liste rispetto ad associazioni che non hanno candidati coinvolti. Sul possibile scontro finale nella piazza diventata simbolo del caso sugli affidi e dell’inchiesta “Angeli e demoni”, ... Leggi la notizia su open.online

Legge elettorale - bocciato il referendum voluto d Alla Lega. La Consulta : «Inammissibile» : La Corte Costituzionale si è prenunciata negativamente sul quesito sostenuto dal Carroccio: «Eccessivamente manipolativo»

Ferrara - Solaroli si autosospende d Alla Lega dopo l’audio di Piazzapulita (ma rimane consigliere comunale) : Il vicecapogruppo della Lega a Ferrara , Stefano Solaroli , ha deciso di autosospende rsi dagli incarichi e dall’attività della Lega dopo la diffusione dell’audio durante il programma Piazzapulita in cui si sentirebbe Solaroli offrire a una col Lega di partito, entrata in conflitto con i vertici del Carroccio, un lavoro retribuito dal Comune in cambio delle dimissioni da consigliera comunale. «Per tutelare la Lega e l’immagine ...

Le gravi accuse di PiazzaPulita Alla Lega : registrazioni contro l’Amministrazione a Ferrara : Arriva direttamente da PiazzaPulita un’accusa molto grave rivolta alla Lega , e più in particolare al governo locale in quel di Ferrara , conquistato dal Carroccio con recenti elezioni e, a quanto pare, caratterizzato anche da alcune presenze ritenute “ingombranti”. Esattamente come avvenuto con Report qualche settimana fa, in merito al caso di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, non essendo un’inchiesta nostra ...

Ferrara - vice-capogruppo della Lega Alla consigliera : “Tu ti dimetti e noi ti diamo un posto di lavoro” : La Lega di Ferrara è nuovamente al centro delle polemiche. Dopo aver previsto un aumento degli stipendi per la giunta, Sindaco compreso, e la polemica sul vice-sindaco che non vuole lasciare la casa popolare prima del tempo, nonostante l'attuale stipendio di 4800 euro mensili, è scoppiato il "caso Solaroli".Ieri sera Piazza Pulita ha mandato in onda un audio registrato d alla ex consigliera leghista Anna Ferraresi, che ha lasciato la Lega ...

La Confessione (Nove) - Irene Pivetti a Peter Gomez : “Ho sofferto tanto dopo che Bossi mi cacciò d Alla Lega. Ma oggi lo ringrazio” : “Umberto ( Bossi ndr) non sai quanto mi ha fatto soffrire quando mi hai espulso dalla Lega. Quella faccenda ho dovuto strapparmela dal cuore”. Sono queste le parole che Irene Pivetti , ospite de ‘La Confessione ’ di Peter Gomez in onda venerdì 17 gennaio alle 22.45 sul Nove, ha pronunciato in un messaggio diretto al fondatore della Lega, Umberto Bossi . Invitata dal direttore de ilfattoquotidiano.it a lanciare un messaggio al Senatùr, ...

Zero in diritto. Il referendum sulla legge elettorale di capitan disfatta bocciato d Alla Consulta. Ma la Lega non si arrende e punta sul Mattarellum : Niente da fare. Con buona pace per Matteo Salvini, il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il Rosatellum in un sistema maggioritario puro, non si terrà. La Corte costituzionale, presieduta da Marta Cartabia, lo ha dichiarato inammissibile perché “eccessivamente manipolativo“. Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli regionali (di ...

Roberto Maroni consulente di Conte e Boccia per l'Autonomia. D Alla Lega : "Non ti fidare di loro" : Intanto i tempi, perché in un Paese normale l'Autonomia era già legge. «Il premier, Giuseppe Conte , ha annunciato che il Consiglio dei ministri si riunirà di nuovo per l' approvazione», spiega l' ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni , intervenendo in commissione speciale Autonomia a Palazzo

La Verità denuncia il presunto complotto ordito da Cartabia contro il referendum proposto d Alla Lega : Sciogli le trecce ai cavilli. Perché, secondo La Verità , i problemi strutturali presenti nella richiesta di referendum legge elettorale, bocciata nel tardo pomeriggio di giovedì e presentata tre mesi fa dalla Lega , sono solo piccole inezie. Per il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, infatti, dietro lo stop al documento siglato Calderoli (in rappresentanza del Carroccio) ci sarebbe una trama. Un complotto ardito dall’attuale ...

Sondaggi Piazzapulita - Fratelli d’Italia ruba voti Alla Lega : I Sondaggi di Index Research illustrati da Corrado Formigli a Piazzapulita danno Lega e Partito Democratico in lieve crescita rispetto all’ultima rilevazione e il MoVimento 5 Stelle in calo. Nel panel della trasmissione di La7 il Carroccio è comunque sotto il risultato delle elezioni europee 2019. Per quanto riguarda gli altri partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia è al 10,5% stabile e registra una crescita ampia rispetto alle ...

Ferrara - il vicecapogruppo della Lega Alla consigliera : “Posto fisso al Comune e non ti vedo più” : Un audio pubblicato da Piazza Pulita, trasmissione di La7, imbarazza la Lega a Ferrara . Il vicecapogruppo del Carroccio, Stefano Solaroli, offre alla consigliera Anna Ferraresi un posto a tempo indeterminato in Comune per convincerla a lasciare il Consiglio: "A me sei venuta in mente te prima di tutto perché sei una rompicazzo, così ti cavo dai coglioni e non ti vedo più".Continua a leggere

