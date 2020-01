Alessandro Botturi vince la Africa Eco Race: “Dedico il successo a Paulo Gonçalves”. Secono trionfo consecutivo (Di sabato 18 gennaio 2020) Alessandro Botturi ha vinto l’Africa Eco Race, prestigioso rally che si svolge nel Continente Nero. Si tratta del secondo successo consecutivo per il bresciano che ha trionfato in sella alla sua Yamaha. Il 26enne ha vinto l’ultima tappa battendo il norvegese Pal Ander Ullevalseter come era riuscito a fare dodici mesi fa mentre il terzo posto nella classifica generale è del toscano Paolo Lucci su Husqvarna. Il centauro della scuderia di Iwata ha raccontato le sue emozioni alla Gazzetta dello Sport: “Questa volta è stato davvero più faticoso. La gara è diventata molto più impegnativa e i miei avversari erano più numerosi. Oltre a Ulleval mi sono trovato sulla mia strada anche Paolo Lucci e Lyndon Poskitt e devo dire che Paolo, che vedevo per la prima volta in azione su una gara del genere, mi è piaciuto molto. Non l’ho detto a nessuno ma in questi giorni avevo un peso sul ... Leggi la notizia su oasport

RoadRaceRaid : Africa Eco Race 2020 STAGE 9 E anche oggi grande soddisfazione tutta italiana!!! Bravissimo Paolo Lucci che vince l… - SoloEnduroit : ALESSANDRO BOTTURI IN TESTA DOPO LA SPECIALE PIÙ DIFFICILE - RoadRaceRaid : Africa Eco Race 2020 STAGE 8 Vince l'ottava tappa l'inglese Poskitt, grande seconda posizione per Giovanni Gritti… -