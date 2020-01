«Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine». Bufera per il tweet con pistola e distintivo (Di sabato 18 gennaio 2020) Polemica in rete per un messaggio pubblicato da un account che rilancia messaggi e foto di polizia. Digos e polizia postale al lavoro per verificare l’autenticità del profilo Leggi la notizia su corriere

Corriere : «Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine»: bufera per il tweet con pistola e disti... - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine»: bufera per il tweet con pistola e disti... - lavorobologna2 : Offerte lavoro Bologna Barista di caffetteria -