Al Bano sconvolge tutti e confessa chi ama tra Romina e Loredana: “La amo ancora come fosse il primo giorno” (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche quest’anno Al Bano si è diviso fra Romina e Loredana, trascorrendo separatamente le feste con le due donne più importanti della sua vita. Per ora sembra ancora molto lontana una possibilità di una pace tra le due ex del cantante, nonostante le sue continue richieste. ancora oggi, la Power e la Lecciso sembrano mandarsi frecciatine a vicenda, la prima pubblica spesso foto insieme a Carrisi mentre Romina appena ha l’occasione sul palco mostra ancora tutto il suo affetto per il padre dei suoi figli. Di recente, però sembra aver scelto il silenzio e da alcuni suoi post condivisi sui social è partita addirittura per la California lasciando “campo libero” alla rivale. Arriva la dichiarazione d’amore alla Power La decisione di allontanarsi dall’Italia e di conseguenza dall’ex marito forse si è rivelata una mossa vincente. Il motivo è ben spiegato in un post su ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Al Bano sconvolge tutti e confessa chi ama tra Romina e Loredana: “La amo ancora come fosse il primo giorno” - -