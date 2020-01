Air Italy, fumo nella cabina dei passeggeri: atterraggio d’emergenza per volo Olbia-Roma (Di sabato 18 gennaio 2020) Il fumo in cabina poco dopo il decollo, il panico tra i passeggeri e la decisione di rientrare subito all’aeroporto Costa Smeralda. Sono stati minuti di paura per i passeggeri del volo Air Italy Olbia-Roma, partito dalla città sarda venerdì sera. Quando il fumo ha iniziato a sprigionarsi nella cabina, sembrando fuoriuscire dalla coda del Boeing 737-700, il pilota di Air Italy ha fatto scattare immediatamente la procedura di emergenza – facendo chinare verso il basso chi era a bordo – e ha chiesto alla torre di controllo di poter tornare indietro. Una passeggera del volo ex Meridiana, Luisanna Porcu, ha raccontato a Radio Capital che il fumo ha provocato alcuni malori e crisi di panico tra chi era a bordo. “Venti minuti di panico estremo. Nonostante tutto sia durato poco è sembrato interminabile”, ha spiegato Porcu. Dopo l’intervento dei medici, una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

