Africa, il professore abruzzese: "Giusto aiutarli a casa loro, ma bisogna farlo davvero" (Di sabato 18 gennaio 2020) “Milioni di bambini lasciati soli, abbandonati, offesi, umiliati. Girano per le strade in cerca di un pezzo di pane o semplicemente di un sorriso o una carezza per acquisire speranza”. È il drammatico racconto del professor Francesco Barone, docente all'Università dell'Aquila, di ritorno dal suo 53 esimo viaggio umanitario in Africa, che lo ha visto impegnato nella Repubblica democratica del Congo, nella città di Goma e nel territorio di Beni, centro abitato a circa 400 chilometri dalla (...) - Tribuna Libera / Africa, Solidarietà, Congo, Africa Subsahariana Leggi la notizia su feedproxy.google

