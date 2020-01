Addio ai tour alcolici a Ibiza e Maiorca: giro di vite alle Baleari (Di sabato 18 gennaio 2020) Niente più tour alcolici a Ibiza e Maiorca: giro di vite alle Isole Baleari. Troppi ubriachi in giro per strada. Per arginare questo fenomeno, ormai una vera e propria piaga del turismo alcolico, a Ibiza e Maiorca, le mete più ambite delle Isole Baleari, hanno deciso di vietare i tour organizzati dei pub, conosciuti con … L'articolo Addio ai tour alcolici a Ibiza e Maiorca: giro di vite alle Baleari è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

MusicaDalPalco : CREAM - In arrivo un cofanetto live del tour di addio #Cream - heslonelytour : ALLORA se è un altro tour tipo l'anno prossimo o tra due anni potrei anche farcela (25% di possibilità) se è un'alt… - NasalliRocca : Benissimo -