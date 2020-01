Accusato di abusi sessuali: padre scagionato dopo anni grazie al diario segreto della figlia (Di sabato 18 gennaio 2020) scagionato dopo anni dall’accusa di abusi sessuali grazie al diario segreto della figlia. Un uomo di 50 anni è stato assolto dal tribunale di Lodi con formula piena perché “il fatto non sussiste” dall’accusa di molestie nei confronti della figlia, che aveva nove anni all’epoca dei fatti. Nel taccuino con i suoi pensieri la ragazzina aveva annotato: “Solo quando racconto certe cose tutti mi sono vicini”. Il tribunale di Lodi ha assolto un uomo di 50 anni dall’accusa di abusi nei confronti della figlia dopo anni, perché il fatto non sussiste. L’incubo dell’uomo era iniziato nel 2014 con l’accusa di maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti della figlia, che all’epoca aveva nove anni. Decisivo per scagionarlo è stato il diario segreto della bambina, che tra pensieri e disegni aveva scritto: “Solo quando racconto certe cose tutti mi sono ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

