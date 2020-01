Accademia Grassi apre all’Università Popolare Humanitas – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ricco di spunti e molto partecipato, il convegno salernitano ‘Espressività della personalità nell’arte: limiti tra fisiologia e patologia’ va archivato, certamente, tra quelli di successo. Per la cifra culturale espressa – grazie alla elevata qualità professionale dei relatori – e per la ottima organizzazione della Accademia Internazionale d’Arte, Cultura e Società ‘Alfonso Grassi’ di via Porta Elina, con sede nelle adiacenze della centralissima piazza Portanova. La ‘padrona di casa’ Raffaella Grassi ha aperto volentieri il suo spazio alla Università Popolare Universo Humanitas ed ai suoi docenti (foto in basso). Così sul tema, moderati dal sapiente pro rettore e presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, prodfessore Vincenzo Mallamaci, hanno potuto esprimersi la psicologa Filomena Bianco; la pedagogista Angela ... Leggi la notizia su anteprima24

Musicandosite1 : Pronti a partire i nuovi corsi di alto perfezionamento per cantanti lirici organizzati dalla Fondazione Paolo Grass… - phileasfogg006 : Accademia del Vino: Flavio Grassi presenta il Marsala Vergine Dry Riserv... -