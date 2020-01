Abbiamo ascoltato le canzoni. Ecco il meglio di Sanremo - (Di sabato 18 gennaio 2020) Paolo Giordano Se persino Michele Zarrillo ha alzato il ritmo, allora siamo davvero a una svolta. Mai come quest'anno i brani in gara al Festival di Sanremo sono stati così veloci, talvolta aggressivi ma, nel complesso, conservatori nei testi. La famiglia è al centro. Giordana Angi canta (da manuale) per la mamma, Paolo Jannacci è sorprendente per la figlia, il rockettaro Piero Pelù definisce «Gesù» il proprio nipote e l'amore è comunque l'obiettivo per quasi tutti. C'è chi, come Levante, canta la diversità e lo fa con la sua voce che è, di per sé, un grido d'allarme. Oppure chi, come Elettra Lamborghini, che nel proprio reggaeton (candidato tormentone primaverile) è «innamorata di un altro cabron». Come sempre, sul palco arrivano le autoanalisi, le riflessioni personali, i bilanci. Irene Grandi, scatenata nel brano di Vasco Rossi e Gaetano Curreri che inizia «a schiaffo», è ... Leggi la notizia su ilgiornale

_stefano_23 : RT @Radio24_news: Abbiamo ascoltato in anteprima tutte le canzoni del prossimo Sanremo. #Radiotubesocialvillage di @martacagnola oggi tra… - mistermeo : RT @Ginocastaldo: Festival di Sanremo 2020, abbiamo ascoltato le canzoni in gara: ecco come sono - martacagnola : RT @Radio24_news: Abbiamo ascoltato in anteprima tutte le canzoni del prossimo Sanremo. #Radiotubesocialvillage di @martacagnola oggi tra… -