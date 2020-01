A Spazio5 Mostra fotografica dedicata a “Rita Levi Montalcini il cuore Nobel delle Donne” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tutti dicono che il cervello sia l’organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore. Ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi. RLM Mostra fotografica “Rita Levi Montalcini, il cuore Nobel delle Donne” dal 24 al 31 Gennaio 2020 Spazio5 Via Crescenzio 99/d Piazza del Risorgimento – Metro A Ottaviano ROMA Brindisi inaugurale VENERDI’ 24 GENNAIO 2020 alle 18.30 Il 24 gennaio sarà inaugurata a Roma una Mostra fotografica dedicata a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate del XX secolo, l’unica italiana a essere stata insignita nel 1986 del Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia, la prima donna a essere stata ammessa all’Accademia Pontificia. Oltre 40 immagini della Professoressa ritratta dal fotografo Maurizio Riccardi in varie occasioni, nella sua ... Leggi la notizia su romadailynews

