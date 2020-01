“A Bologna tra sardine e tossici”, polemica su tweet presunto agente (Di sabato 18 gennaio 2020) È polemica riguardo a un post pubblicato su Twitter da un presunto agente di polizia. Nel tweet, messo online il 16 gennaio, appare un uomo con pistola e distintivo al collo. La foto è accompagnata dalla frase: “Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute”. La Digos di Bologna e la Polizia Postale stanno svolgendo accertamenti per identificare il presunto agente e verificare l'autenticità del profilo: se l’autore del post fosse veramente un esponente delle forze dell’ordine, fanno sapere, saranno presi dei provvedimenti disciplinari. Il profilo Twitter sotto osservazione La pagina sotto osservazione, che ha oltre 1.600 follower, appartiene a un certo “Claudio 80” e l'account si chiama “Claudio8013”. Nella foto profilo c’è un uomo col ... Leggi la notizia su tg24.sky

Corriere : «Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine»: bufera per il tweet con pistola e distintivo - Agenzia_Ansa : 'Io tra tossici e sardine'. Verifica su un tweet di un presunto agente. Appare con pistola e distintivo al collo. G… - Corriere : «Al lavoro a Bologna tra tossici e sardine»: bufera per il tweet con pistola e disti... -