’13 chemio in 5 giorni, sto vincendo la battaglia…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Sinisa Mihajlovic [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Sinisa Mihajolovic ospite a Verissimo Il contenitore Verissimo torna oggi pomeriggio alle 16 dopo il talent show Amici di Maria De Filippi. Silvia Toffanin si troverà ad intervistate alcuni personaggi dello spettacolo ma anche dello sport. E a proposito di questo, in studio a Cologno Monzese ci sarà l’allenatore del Bologna calcio Sinisa Mihajolovic. L’ex calciatore sta attraversando un periodo molto particolare, infatti ha scoperto di avere la leucemia e si è sottoposto al trapianto di midollo osseo. Essendo registrata, sappiamo in anticipo cosa ha svelato l’uomo alla padrona di casa del programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Il post di Verissimo per l’intervista a Mihajolovic Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Sinisa Mihajolovic ha detto che sta attraversando una dura battaglia. Il tu per tu con l’allenatore del Bologna calcio è stato ... Leggi la notizia su kontrokultura

