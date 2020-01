Ylenia Pastorelli, paura a Il cantante mascherato: “Rischio di…” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il cantante mascherato, Ylenia Pastorelli ha paura di commettere un’altra gaffe: “Forse faccio una figuraccia” E’ stata la giurata de Il cantante mascherato più chiacchierata della settimana Ylenia Pastorelli, per via della clamorosa gaffe commessa (più volte!) nel corso della puntata precedente quando, ignara del fatto che Pupo fosse in onda su Canale5 come opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha fatto il suo nome per più di una delle maschere in gara. Della gaffe si è molto parlato in rete negli ultimi giorni, ma anche in programmi come Detto Fatto. E stasera Ylenia Pastorelli nella seconda puntata de Il cantante mascherato, al momento di fare un’ipotesi su chi potesse nascondersi all’interno della maschera del Coniglio, un po’ timorosa, ha premesso: “Rischio di fare un’altra figuraccia ... Leggi la notizia su lanostratv

ugopaci : Ylenia Pastorelli è Pupo #IlCantanteMascherato - LaGrinchessa : Ylenia Pastorelli ogni volta - conglomerato : Ylenia Pastorelli simpaticissima! #IlCantanteMascherato -