WhiteFang: nuovo album in uscita, le anticipazioni dei pezzi (Di venerdì 17 gennaio 2020) WhiteFang: nuovo album in uscita, le anticipazioni dei pezzi Luca Cadeddu, musicista originario di Bauladu, centro in provincia di Oristano, in Sardegna, è l’artefice della nascita di una nuova band, i WhiteFang. Dopo poco più di un anno di intenso lavoro e di ricerca, si sono fatti conoscere con un singolo e sono ora pronti al grande passo dell’esordio sulla lunga distanza. WhiteFang: una band nata da poco che punta sulla fusione tra indie rock e folk isolano Nella seconda metà del 2018, Luca Cadeddu, chitarrista dei Defiance, alternative rock band proveniente dalla Sardegna, fondata nel 2012 e con due album all’attivo, decide di mettere insieme un nuovo gruppo, i WhiteFang. L’intento è ambizioso: mettere insieme il meglio del blues e dell’indie rock e unirlo alla tradizione folk isolana, che vanta un ricco patrimonio culturale. Trovata una ... Leggi la notizia su termometropolitico

